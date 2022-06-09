وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المدينة المنورة

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم (الخميس)، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”، القادمة من ماليزيا.
وكان في استقبال ضيوف الرحمن، القادمين عبر صالة المبادرة في مطارة كوالالمبور الدولي، ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.
يذكر أن إطلاق مبادرة طريق مكة تأتي استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.
وفق “أخبار 24”.