خلال 40 يوماً.. موسم جدة يجذب 1.3 مليون زائر وسائح من خارج جدة وخلق 74 ألف وظيفة

نجح موسم جدة في جذب أكثر من 1.3 مليون زائر وسائح من خارج محافظة جدة والمملكة، خلال 40 يوماً من انطلاق فعاليات الموسم.
كما استقبل الموسم 1.7 مليون من أهالي جدة؛ ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين زائر للموسم حتى الآن، كما نجح في خلق أكثر من 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 519 شركة.
وتضمنت فعاليات الموسم التسع تفاصيل فريدة سواءً بطابعها الجمالي، أو بمحاكاتها للتجارب العالمية بهُوية سعودية، كما تراعي تلبية الرغبات، وطرح خيارات متعددة أمام زوار الموسم. وفق “أخبار 24”.
وأتاح الموسم خيارات متعددة من الفعاليات العالمية التي تلائم محبي العلوم والاستكشافات وتنمية المهارات، إلى جانب تقديم تجربة التسوق المميزة لزائريه، والاستفادة من العروض الحصريّة التي يقدمها.