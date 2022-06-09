احتضنت منطقة “جدة جنغل” أحد أندر الطيور وأغلاها في العالم، من ضمن 200 نوع من الطيور النادرة والغريبة في تكوينها وألوانها، حيث تعتبر منطقة “الطيور المغلقة” واحدة من المناطق الفرعية في جدة جنغل، التي تضم أجمل طيور العالم.
وتنوعت الطيور وفصائل من “الببغاء” البرازيلي والأمازوني، والطيور المتحدثة التي اندهش منها الزوار والأطفال، كما ضمت طائر “كوكاتو النخيل” الأسترالي، ويتميز بلونه الأسود ويزيد طوله عن 70 سم، ويتجاوز وزنه الكيلو غرام، وتم اكتشافه لأول مرة عام 1788م.
ويعد طائر كوكاتو النخيل أغلى أنواع “الببغاوات” في العالم، بل من أغلى الحيوانات في العالم وتكمن ندرته في صعوبة الحصول عليه؛ إذ وفرت منطقة “جده جنغل” ثلاثة أنواع منه ومكنت الزائرين من التعرف عليه، وإبراز شكله الجميل واحمرار خده، وتكمن ندرته في فترة التزاوج التي تستمر إلى فترة عشرة أعوام.
ويميل خد الطائر إلى اللون الأحمر إذا كان سعيداً، كما حصل على جائزة أجمل الطيور في العالم عام 2019م، ويعد من الفصائل شبه المنقرضة عالمياً، ويتزين بريش يشبه التاج ما يزيد من جماليته، ويعيش الطائر نحو 60 عاماً، وعند تربيته تصل إلى 90 عاماً، حيث تم تصنيفه كأحد أنواع الطيور المعمَّرة في العالم.
وتتميز حديقة الطيور في جدة جنغل بتركيبتها المغلقة التي تسمح للطيور بالتحليق؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدتها والتصوير معها وقضاء أجمل الأوقات في التعرف على الطيور النادرة.
وفق “أخبار 24”.