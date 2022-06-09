16جامعة سعودية تدخل تصنيف QS للجامعات العالمية

قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في عام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر لعام 2019، حيث كان عدد الجامعات السعودية في حينه 9 جامعات.
وشهد تصنيف QS نمواً طردياً للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف، وذلك على مدى خمس سنوات متتالية بداية من 2019 بوجود 9 جامعات، و2020 بوجود 10جامعات، وكذلك لعام 2021 بوجود 11 جامعة، وزيادة ثابتة للثلاثة أعوام الأولى بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، وصولاً إلى 14 جامعة في عام 2022، و 16 جامعة في تصنيف 2023.
وتتصدّر جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في التصنيف، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية في التصنيف لأول مرة، ويتبقى للمملكة 6 مراكز فقط لتدخل ضمن قائمة الدول التي لديها جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. وفق “أخبار 24”.