“السياحة”: نستهدف إنفاق أكثر من 200 مليار دولار حتى 2030.. وإطلاق تأشيرات للمقيمين بالخليج قريباً

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنه من المستهدف إنفاق أكثر من 200 مليار دولار؛ من أجل الوصول بمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للمملكة إلى نحو 10 % بحلول عام 2030.
وأشار الخطيب خلال مداخلة مع CNBC عربية إلى أن القطاع الخاص هو أساس إدارة وتشغيل قطاع السفر والسياحة، موضحاً أن قطاع السياحة انكمش بنسبة 40 % ووصل عدد زوار المملكة من الخارج إلى 5 ملايين زائر العام الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.
ونوه إلى أنه سيتم إطلاق تأشيرات للمقيمين بالخليج قريباً، وكذلك افتتاح منطقة البجيري في مشروع الدرعية هذا العام، مبيناً أن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 لا تزال موجودة، ولا يوجد قيود محددة للقادمين. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن وزير السياحة أكد في وقت سابق أن المملكة تستهدف خلال العام الجاري تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج مقابل 4 ملايين زيارة في 2021.