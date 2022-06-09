“مدن” و”كاوست” تطلقان برنامجًا لدعم المنشآت الصغيرة في مجال الابتكار

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا “كاوست”، برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار.
وأكد المتحدث الرسمي، قصي العبد الكريم، أن البرنامج، تم إطلاقه خلال عام 2021م على مرحلتين، تضمن ورش عمل واجتماعات من جامعة “كاوست” لمساعدة شركاء “مدن” داخل المدن الصناعية على تجاوز التحديات التي تواجههم في مجال التطوير والابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد على البحث والتطوير.
وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى مبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.