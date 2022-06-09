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جديد المحليات > المملكة تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان
09/06/2022   6:45 م

المملكة تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان

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أعلنت المملكة تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

وتستهدف المملكة من هذه المنحة المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، اليوم (الخميس)، بحضور المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعدد من المسؤولين الآخرين. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن هذه المنحة تعد استمراراً لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني من جسور إغاثية جوية وبرية، بجانب ما نفذته خلال العقود الماضية في أفغانستان من مشاريع إنسانية وصحية وتعليمية وأخرى متعلقة بالمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال.

المملكة تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان

جديد المحليات
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