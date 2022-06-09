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جديد المحليات > نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال
09/06/2022   6:45 م

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال

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حضر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس) مراسم تنصيب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ، وذلك بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجرت مراسم التنصيب في حفل أقيم بمطار آدم عدي الدولي، بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقل وزير الخارجية إلى الرئيس الصومالي، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وخالص تمنياتهما بالتوفيق والسداد للصومال وشعبها مع مزيد من الازدهار والتقدم.

وحمل الرئيس الصومالي وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأكد وزير الخارجية للرئيس الصومالي، تطلع المملكة لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل معاً على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس الصومال

جديد المحليات
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