نائب وزير “البلدية والإسكان” ونظيره المصري يفتتحان معرض الأهرام العقاري الأول في جدة

افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، ونائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس، معرض الأهرام العقاري، الذي يقام لأول مرة في المملكة؛ وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2022 في فندق هيلتون بمدينة جدة.
ويهدف معرض الأهرام العقاري إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العقار، والتعريف بالفرص الاستثمارية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية وأساليب البناء الحديث في البلدين. وفق “أخبار 24”.
كما يُعد المعرض فرصة لتسليط الضوء على تطورات القطاع العقاري، حيث يجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين تحت سقف واحد، بحضور كافة شرائح المجتمع، ويعرض مشاريع سكنية نموذجية تلبي معايير جودة الحياة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في كِلا البلدين.