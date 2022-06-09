“معادن” توقع اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار مع جامعة الملك سعود

وقعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود؛ لتعزيز جهود البحث والتطوير في تقنيات التعدين، بحضور رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، والرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت.
وأوضح العمر أن هذه الاتفاقية الخمسية تهدف إلى تمكين التعاون في مجال البحث العلمي والتقني؛ بهدف إنشاء برنامج بحثي مشترك لتطوير الحلول التقنية، إضافة إلى تسخير خبرة البحث والتطوير، مبيناً أن جميع حقوق الملكية الفكرية ستكون مملوكة بشكل مشترك للطرفين للاستخدام الداخلي والأكاديمي وغير التجاري.
من جهته، قال روبرت ويلت: إن صناعة التعدين تلعب دوراً رئيساً في تنويع اقتصاد المملكة، ونهدف من خلال استراتيجيتنا لعام 2040 إلى تسريع جهودنا لتعزيز ريادتنا في تلك الصناعة، وكذلك تطوير عدد من تقنيات التعدين الناشئة لابتكار حلول مستقبلية. وفق “أخبار 24”.