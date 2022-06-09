“الصحة الخليجي”: مشروبات الطاقة تسبب الخفقان والسكري وتؤثر في القلب

أكد مجلس الصحة الخليجي، اليوم (الخميس)، أن مشروبات الطاقة بمختلف أنواعها ضررها كبير وتهدد صحة المجتمع.
وأوضح أن من أبرز الأضرار الوصول لجرعات عالية من الكافيين التي بدورها تسبب بعض الأعراض مثل: الخفقان، وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب تأثيرها على الجهاز العصبي، والقلب، والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تناول مشروبات الطاقة بشكل مستمر له تأثير كبير على صحة الأسنان، ومرتبط بالسمنة، إلى جانب تسببه بالإجهاض المتأخر، وموت الجنين عند النساء الحوامل.