لاحتوائها على مادة “الأنتيمون”.. “الغذاء والدواء” تحذر من لعبة مكياج للأطفال وتنصح بالتخلص منها

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة “الأنتيمون” تجاوزت الحد المسموح به، إضافة إلى عدم إدراج المنتج في نظام منتجات التجميل الإلكتروني “eCosma”.
وأوضحت أن مادة “الأنتيمون” توصف بأنها شوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مشيرة إلى أن التعرض لتركيز عالٍ منها لمدد طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين.
وأضافت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج “Charming Toys Make-up set total beauty compact” على نسبة عالية من مادة الأنتيمون.
وأكدت أن المنتج لا يحمل رقم تشغيل أو تاريخ صلاحية أو اسمًا للمصنع، ناصحة المستهلكين بعدم استخدامه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.