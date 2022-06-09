للمرة الثانية خلال مسيرته..صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

فاز لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الخميس، بجائزة لاعب العام في إنجلترا 2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثانية في مسيرته، بعد تتويجه بها في موسم 2017-2018.
وحقق صلاح الجائزة متفوقا على كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وساديو ماني وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام). وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة رابطة المحترفين بتصويت المشجعين.
يذكر أن لاعب المنتخب المصري قد توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، بجانب جائزة أفضل صانع لعب، بعد تسجيله 23 هدفا وتقديمه 13 تمريرة حاسمة في 35 مباراة.