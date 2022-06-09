مُضر يضرب موعدًا مع النجمة البحريني في نهائي البطولة الخليجية

تأهل فريق مضر الأول لكرة اليد، لمواجهة نظيره النجمة البحريني في نهائي البطولة الخليجية الـ38 للأندية أبطال الكؤوس.
وحقق مضر فوزا على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 25ـ23، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الجارية حاليًا في الكويت.
وخرج مضر متأخرا في النتيجة خلال مجريات الشوط الأول، الذي كسبه الفريق الكويتي لصالحه 12ـ11، لكن عاد في الشوط الثاني ليحسم اللقاء بفارق هدفين عن منافسه. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يلتقي مضر مع النجمة البحريني في نهائي البطولة، الأحد المقبل، على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت.