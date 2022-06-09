في غياب حجازي.. منتخب مصر يسقط بثنائية أمام إثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا

سقط منتخب مصر في غياب محترف الاتحاد أحمد حجازي أمام إثيوبيا بنتيجة 2-0 اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
وجاء هدفا منتخب إثيوبيا عن طريق هوتيسا وبيكيلي في الدقيتين21 و39.
وتعد هذه الخسارة الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مدربهم الجديد إيهاب جلال الذي استلم مهمته بعد الخسارة من السنغال في ملحق التأهل إلى كأس العالم.
وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، وتراجع منتخب مصر للمركز الرابع بنفس عدد النقاط بعد الفوز على غينيا في الجولة الماضية . وفق “أخبار 24”.
وغاب عدد من اللاعبين عن تشكيل منتخب مصر عن المباراة لأسباب مختلفة ولعل أبرزهم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب الاتحاد أحمد حجازي.