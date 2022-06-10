نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغرف السعودية” :15 شركة لم تلتزم بتقديم خطة توريد المركبات للمملكة .. وهذه عواقب التأخير
10/06/2022   12:12 م

“الغرف السعودية” :15 شركة لم تلتزم بتقديم خطة توريد المركبات للمملكة .. وهذه عواقب التأخير

+ = -
872

أعلن اتحاد الغرف السعودية عدم التزام 15 شركة صانعة للمركبات بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.

وأضاف الاتحاد أن المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة نصت على أنه لن يُسمح للشركة المصنعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة أو أي من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.

وأكد أن الشركات المصنعة للمركبات ستكون مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة في حال عدم التـزامها بتقديم خطة التوريد.وفق “أخبار 24”.

“الغرف السعودية” :15 شركة لم تلتزم بتقديم خطة توريد المركبات للمملكة .. وهذه عواقب التأخير

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.