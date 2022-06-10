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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب ممطرة بمرتفعات جازان وعسير وارتفاع ملموس في الحرارة بالشرقية والمدينة
10/06/2022   12:11 م

طقس اليوم.. سحب ممطرة بمرتفعات جازان وعسير وارتفاع ملموس في الحرارة بالشرقية والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة بمكة المكرمة ستكون 44 درجة، و46 بالمدينة المنورة، و45 درجة في الرياض وبريدة وحفر الباطن، و47 درجة في الدمام، و48 درجة في الأحساء وينبع.

طقس اليوم.. سحب ممطرة بمرتفعات جازان وعسير وارتفاع ملموس في الحرارة بالشرقية والمدينة

جديد المحليات
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