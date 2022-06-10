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جديد المحليات > وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري رتبته الجديدة
10/06/2022   12:11 م

وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري رتبته الجديدة

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قلّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه في جدة، رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة فريق ركن.

وهنأ وزير الحرس الوطني، الفريق الركن نايف بن ماجد على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد ومواصلة عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بدوره عبر رئيس الجهاز العسكري عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق على حمل الأمانة، وأداء الرسالة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.وفق “أخبار 24”.

وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري رتبته الجديدة

جديد المحليات
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