أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذي القعدة 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م، ويمكن لملاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط.
وأشارت إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل “أسطوانات الغاز”، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.وفق “أخبار 24”.
وحددت الشركة سعر بنزين 91 بـ(2.18) ريال/ لتر، وسعر بنزين 95 بـ(2.33) ريال/ لتر.
وبلغ سعر الديزل (0.63) ريال/ لتر، وسعر الكيروسين (0.81) ريال/ لتر، وسعر غاز البترول المُسال (0.90) ريال/ لتر.