نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الطيران المدني”: تعويض المسافر مالياً عند فقدان أو تلف أمتعته.. وهذه قيمته
11/06/2022   12:29 ص

“الطيران المدني”: تعويض المسافر مالياً عند فقدان أو تلف أمتعته.. وهذه قيمته

+ = -
742

تفرض الهيئة العامة للطيران المدني تعويضاً مالياً على الناقل الجوي عند تأخير أو فقدان أو تلف الأمتعة الخاصة بالمسافرين.

وأشارت إلى أن الناقل الجوي عليه تعويض العميل بما لا يقل عن 1820 ريالاً، وبما لا يتجاوز 6 آلاف ريال عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة لكل عميل يحمل تذكرة سفر، وعلى العميل الذي يرغب في رفع مستوى التعويض بسبب احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة، أو مرتفعة القيمة أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطائرة.

ولفتت إلى أنه يجب تعويض العميل عن تأخر أمتعته بما يعادل 104 ريالات عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 520 ريالاً للرحلات الداخلية، و208 ريالات عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 1040 ريالاً، وذلك عند تسلم الأمتعة المتأخرة، مبينةً أن القطع الإضافية يُصدر لها بطاقة تعريف من قبل الناقل الجوي بمقابل مادي على حدة.وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن الناقل الجوي عليه تعويض العميل عن تلف، أو فقدان الأمتعة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة بالتعويض.

“الطيران المدني”: تعويض المسافر مالياً عند فقدان أو تلف أمتعته.. وهذه قيمته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.