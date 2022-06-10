“الطيران المدني”: تعويض المسافر مالياً عند فقدان أو تلف أمتعته.. وهذه قيمته

تفرض الهيئة العامة للطيران المدني تعويضاً مالياً على الناقل الجوي عند تأخير أو فقدان أو تلف الأمتعة الخاصة بالمسافرين.
وأشارت إلى أن الناقل الجوي عليه تعويض العميل بما لا يقل عن 1820 ريالاً، وبما لا يتجاوز 6 آلاف ريال عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة لكل عميل يحمل تذكرة سفر، وعلى العميل الذي يرغب في رفع مستوى التعويض بسبب احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة، أو مرتفعة القيمة أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطائرة.
ولفتت إلى أنه يجب تعويض العميل عن تأخر أمتعته بما يعادل 104 ريالات عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 520 ريالاً للرحلات الداخلية، و208 ريالات عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية، وبحد أقصى 1040 ريالاً، وذلك عند تسلم الأمتعة المتأخرة، مبينةً أن القطع الإضافية يُصدر لها بطاقة تعريف من قبل الناقل الجوي بمقابل مادي على حدة.وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن الناقل الجوي عليه تعويض العميل عن تلف، أو فقدان الأمتعة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة بالتعويض.