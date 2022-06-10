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جديد المحليات > بحضور عدد من نجوم هوليوود.. “موسم جدة” يتيح للشباب المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك”
11/06/2022   12:28 ص

بحضور عدد من نجوم هوليوود.. “موسم جدة” يتيح للشباب المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك”

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أعلن موسم جدة 2022، تمكين الشباب من المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك”؛ وذلك ضمن فعاليات معرض “ستان لي سوبر كون” العالمي المقام حالياً بمنطقة “سوبردوم”، بحضور عدد من نجوم هوليوود.

وأوضح الموسم أن المعرض يُبرز رسومات المشاركين والمشاركات في هذا الفن، ويُعرّف بدورهم في تثقيف الأجيال بهذه المدارس العالمية لرسم الكوميك، فيما يعزز الموسم استكشاف المواهب والاهتمام بإبرازها.

وأشار إلى أنه يتيح للرسامين المهتمين بهذا الفن استعراض مواهبهم عالمياً في التأليف وكتابة القصص والروايات، وتوجيه شغفهم في تأليف سلاسل تتكون من أجزاء يمتد تأليفها لسنوات.وفق “أخبار 24”.

كما يمكنهم، من توجيه رسائلهم التثقيفية والتوجيهية والروائية عبر رسوماتهم، والبحث عن الواقع والحقيقة لكل ما يدور في عالم الأفلام، وروايات ومغامرات الأبطال.

بحضور عدد من نجوم هوليوود.. “موسم جدة” يتيح للشباب المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك”

جديد المحليات
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