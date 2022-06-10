أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية في يوليو

أفادت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو أخطرت 5 مشترين على الأقل لنفطها في شمال آسيا، بأنها ستخفض الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”رويترز”، أن معظم من أخطرتهم كانوا من الصين، وذلك بعد توجيه المزيد من النفط الروسي منخفض السعر إلى الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأضافت المصادر أن 4 مصافٍ صينية ومصفاة في شمال آسيا ستستقبل كميات أقل من الخام السعودي في يوليو ، في حين ستمنح الشركة المخصصات كاملة لثلاث مصاف أخرى في شمال آسيا وواحدة في جنوب آسيا، بينما لم تصرح “أرامكو” ببيان رسمي بهذا الشأن.