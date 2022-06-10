نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية في يوليو
11/06/2022   12:28 ص

أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية في يوليو

+ = -
885

أفادت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو أخطرت 5 مشترين على الأقل لنفطها في شمال آسيا، بأنها ستخفض الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”رويترز”، أن معظم من أخطرتهم كانوا من الصين، وذلك بعد توجيه المزيد من النفط الروسي منخفض السعر إلى الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأضافت المصادر أن 4 مصافٍ صينية ومصفاة في شمال آسيا ستستقبل كميات أقل من الخام السعودي في يوليو ، في حين ستمنح الشركة المخصصات كاملة لثلاث مصاف أخرى في شمال آسيا وواحدة في جنوب آسيا، بينما لم تصرح “أرامكو” ببيان رسمي بهذا الشأن.

أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لبعض المصافي الآسيوية في يوليو

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214202.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.