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رياضة > اتحاد الكرة يخطر أندية دوري المحترفين باحتمالية تأجيل الجولة الـ 29
11/06/2022   12:28 ص

اتحاد الكرة يخطر أندية دوري المحترفين باحتمالية تأجيل الجولة الـ 29

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أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن اتحاد الكرة السعودي، أخطر أندية دوري المحترفين باحتمالية تأجيل الجولة الـ 29 في حال فاز المنتخب الأولمبي على فيتنام.

وقال الفراج في تصريحات عبر برنامج أكشن مع وليد: “تأجيل لما تم تأجيله من مباريات الدوري السعودي، الجولة 29 ستتقاطع مع تواجد الأخضر الأولمبي في نصف نهائي كأس آسيا وبذلك 11 فريق سيخسر لاعبيه، لذلك اتحاد القدم أبلغ الأندية بالمواعيد الجديدة المتوقعة”.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ 29 بدوري المحترفين يوم السبت الموافق 18 يونيو، والجولة الـ 30 تقام يوم 23 من نفس الشهر. وفق “أخبار 24”.

وفي حال فوز المنتخب الوطني على فيتنام سييتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامته يوم 15 يونيو، وفي حال التأهل للنهائي سيلعب يوم 19 يونيو.

اتحاد الكرة يخطر أندية دوري المحترفين باحتمالية تأجيل الجولة الـ 29

رياضة
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