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رياضة > سبب غياب بيريرا عن ودية الهلال والاتفاق
11/06/2022   12:27 ص

سبب غياب بيريرا عن ودية الهلال والاتفاق

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أعلن نادي الهلال، سر غياب لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا عن مواجهة الاتفاق الودية، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة,

وحقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، فوزا على نظيره الاتفاق، بنتيجة 3-2، في لقاء ودي خلال فترة التوقف، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين.

وأكد الهلال، أن سبب غياب ماثيوس بيريرا عن مواجهة الاتفاق، يعود إلى تعرضه لحالة إنفلوانزا.

ومن المقرر أن ينتظم بيريرا في التدريبات الجماعية القادمة، وسيكون جاهزا للمشاركة مع الهلال في الجولتين الأخيرتين لحسم لدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

سبب غياب بيريرا عن ودية الهلال والاتفاق

رياضة
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