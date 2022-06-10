أخضر الصالات يستهدف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

يستهدف المنتخب السعودي الوطني لكرة قدم الصالات، بلوغ نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة عندما يلتقي بنظيره العُماني، السبت، في نصف النهائي على صالة نادي النصر الكويتي.
وتأهل الأخضر للصالات، إلى نصف النهائي بعد أن حصد بطاقةَ التأهل الثانية من المجموعة الأولى إثر فوزه على منتخبي فلسطين والعراق في دور المجموعات.
واختتم أخضر الصالات، مساء الجمعة، تحضيراتِه للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي كاظمة الكويتي، بقيادة الإسباني أندرو بلازا، الذي بدأها بتمارين اللياقة، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، ورسم الخطة التي سينتهجها في المباراة. وفق “أخبار 24”.