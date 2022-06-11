نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحج والعمرة” توضح أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج لدى بعض الأشخاص
11/06/2022   9:30 ص

“الحج والعمرة” توضح أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج لدى بعض الأشخاص

+ = -
664

ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسارات بشأن أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج وظهور رسالتي “خطأ”، و”الهوية مسجلة مسبقاً” عند التسجيل.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب لتجنب ظهور رسالة “خطأ” عند التسجيل أن يكون رقم الهوية أو تاريخ الميلاد مطابقين للمعلومات المُسجلة لدى وزارة الداخلية، مبينة أنه لقبول إدخال تاريخ الميلاد إن كان المُسجل مواطناً يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيماً فيستخدم التاريخين الهجري أو الميلادي.

وبيّنت أنه يجب ألا يكون صاحب الهوية مسجلاً في رغبة حج أخرى مع شخص آخر حتى لا تظهر رسالة “الهوية مسجلة مسبقاً”، موضحةً أنه يتطلب التسجيل في رغبة حج منفصلة أو كمرافق إلغاء الطلب السابق. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” توضح أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج لدى بعض الأشخاص

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885214241.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.