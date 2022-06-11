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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار الرياح المُثيرة للأتربة على الرياض والشرقية وسحب ممطرة بتلك المناطق
11/06/2022   9:32 ص

طقس اليوم.. استمرار الرياح المُثيرة للأتربة على الرياض والشرقية وسحب ممطرة بتلك المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، لافتاً إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

طقس اليوم.. استمرار الرياح المُثيرة للأتربة على الرياض والشرقية وسحب ممطرة بتلك المناطق

جديد المحليات
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