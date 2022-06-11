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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: أكثر من 390 ألفاً قدموا لأداء مناسك الحج.. وهكذا سيتم إبلاغ المرشحين
11/06/2022   9:31 ص

“الحج والعمرة”: أكثر من 390 ألفاً قدموا لأداء مناسك الحج.. وهكذا سيتم إبلاغ المرشحين

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام السعيد، إن أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ هذا العام 1443هـ تجاوزت 390 ألف طلب، وذلك عبر تطبيق “اعتمرنا”، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.

وأوضح السعيد خلال مداخلة هاتفية في “برنامج 120” على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم إغلاق المسار الإلكتروني وتطبيق “اعتمرنا” لاستقبال تسجيل رغبات الحج في الموعد المحدد له اليوم (السبت) بعد استمراره 9 أيام، مبيناً أنه بعد هذا التاريخ ستبدأ عمليات الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي سبق الإعلان عنها.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه سيتم إبلاغ المرشحين من خلال الرسائل النصية على الهواتف المسجلة في المسار، لاختيارهم ومنحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي تم اختيارها، ليتم إصدار تصريح الحج لهم.

“الحج والعمرة”: أكثر من 390 ألفاً قدموا لأداء مناسك الحج.. وهكذا سيتم إبلاغ المرشحين

جديد المحليات
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