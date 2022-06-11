الأهلي يسدد رواتب اللاعبين

كشفت مصادر صحفية، عن قيام إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بالانتهاء من التزاماتها المالية تجاه اللاعبين حتى مارس الماضي.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن إدارة الأهلي سددت رواتبهم قبل 3 أيام بمبلغ 12 مليون ريال من أجل استيفاء شرط استخراج شهادة الكفاءة المالية.
وأشارت إلى أن الأهلي يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى سداد الرواتب المتأخرة للعمال والموظفين التي تصل إلى نحو 4 ملايين ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية.
وذكرت المصادر، أن الأهلي عمل خلال الفترة الماضية على جدولة بعض القضايا المستحقة.