بالفيديو.. رئيس اتحاد الكرة “المسحل” يتحدث عن إماكنية تأجيل الدوري.. وعقوبة كنو

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القد ياسر المسحل، أن دوري المحترفين قد يتم تأجيله لعدة أيام، في حال فوز المنتخب الأولمبي على نظيره الفيتنامي والتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وقال المسحل في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”: “ننتظر يوم الأحد ونرى نتيجه منتخبنا أمام فيتنام لتحديد موقفنا من تأجيل الدوري عدة أيام”.
وأضاف: “هناك اتصالات مع رابطة دوري المحترفين، وأيضًا مع الأندية، ومن الصعب أن تحرم اللاعبين من أنديتهم، وستتضح الصورة بعد مباراة فيتنام، ولا نحب أن نصدر قرارًا بدون التنسيق مع الأندية”.
وانتقل للحديث عن قضية لاعب الهلال كنو ومشاركته مؤخرًا مع المنتخب الوطني في إحدى المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم بقطر 2022.
وتابع: “كل قضية منظورة أمام اللجان تحت النظر، وقضية محمد كنو ليس لنا أي تدخل في قرارات مركز التحكيم ولا نعرف تفاصيلها، ومتى تنتهى سيخرج القرار بالتأكيد”.وفق “أخبار 24”.
وواصل: “الأندية تعتبر شريكة في عملنا، ما يعنينا اسم النادي، نعامل أندية الدرجة الرابعة مثل أندية دوري المحترفين”.
وأتم: “قضية كنو تغطي فقط المباريات الرسمية وله حق المشاركة في المباريات الودية، واستفسرنا من غرفة فض المنازعات، والمدرب يرى أن اللاعب قد يضيف وعقوبته ممكن أن تنتهتي قبل كأس العالم”.
ياسر المسحل في الصدى: الدوري قد يتم تأجيله لعدة أيام.. وعقوبة كنو في المباريات الرسمية فقط.. ونعامل جميع الأندية بطريقة واحدة#صدى_الملاعب #MBC1
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) June 10, 2022