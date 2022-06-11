“رينارد” يطلب إيقاف الدوري لمدة شهرين استعدادًا للمونديال

كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد طلب من اتحاد الكرة إيقاف منافسات دوري المحترفين الذي سينطلق 25 أغسطس المقبل قبل كأس العالم بقطر بشهر كامل على الأقل؛ كي يتمكن الأخضر من التحضير لخوض منافسات المونديال.
وفي سياق متصل، سيتوقف الدوري لمدة أسبوعين خلال نفس الشهر، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهة ودية أمام الإكوادور بتاريخ 23 سبتمبر 2022، ضمن الاستعداد لكأس العالم 2022.
وسيكلف طلب رينارد، إيقاف الدوري لأكثر من شهرين قبل وأثناء كأس العالم، حيث ينطلق الدوري في 25 أغسطس ثم يتوقف قبيل مباراة السعودية والإكوادور المقررة في 23 سبتمبر المقبل، حيث سيسبقها معسكر إعدادي يبدأ في 17 ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته. وفق “أخبار 24”.
ويعود اللاعبون الدولييون إلى أنديتهم لمواصلة منافسات الدوري السعودي حتى 20 أكتوبر المقبل، حيث سيتم التوقف بعدها لتجهيز الأخضر شهراً كاملاً، قبل خوض منافسات كأس العالم الذي ينطلق آخر شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.