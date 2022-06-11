“الداخلية”: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 9.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، وحوالي 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.8 ألف مخالف لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 186 شخصًا، مثَّل اليمنيون منهم نسبة 40%، والأثيوبيون 49% وباقي الجنسيات 11%.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 79 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج الحدود، بالإضافة إلى 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ أكثر من 74 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة أكثر من 63 ألف منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل أكثر من 12 ألف مخالف.