الأرصاد”: ينبع الأعلى حرارة بـ 47 درجة وأبها أدناها بـ 19 ورطوبة القنفذة 90%

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم (السبت) كانت على “ينبع” بـ 47 درجة مئوية، في حين كانت أدناها على “أبها” مسجلة 19 درجة مئوية، كما سجلت القنفذة أعلى رطوبة بـ 09%.
وتوقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية من منطقة الرياض.
وأشار إلى احتمالية أن تكون السماء غائمة جزئيًا، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق، عسير وجازان والباحة.
🔴أبرز ملامح الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #السبت 2022/6/11م#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Ak4Sdqoe8x
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 11, 2022
وفق “أخبار 24”.