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جديد المحليات > أمر ملكي بتمديد خدمة “التركي” أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات
11/06/2022   2:37 م

أمر ملكي بتمديد خدمة “التركي” أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، أنه تم تمديد خدمة “التركي” بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

أمر ملكي بتمديد خدمة “التركي” أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات

جديد المحليات
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