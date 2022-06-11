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جديد المحليات > مستجدات كورونا في المملكة.. ارتفاع الوفيات وتراجع كبير في الإصابات والحالات الحرجة
11/06/2022   2:38 م

مستجدات كورونا في المملكة.. ارتفاع الوفيات وتراجع كبير في الإصابات والحالات الحرجة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة،اليوم (السبت)، تراجعًا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 955 حالة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 753 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 202 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 776890 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9170 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى تراجع عدد الحالات الحرجة مقارنة بيوم أمس، حيث خرجت حالة واحدة من غرفة العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن إلى 98 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت تراجعا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 633 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 758821 حالة.

مستجدات كورونا في المملكة.. ارتفاع الوفيات وتراجع كبير في الإصابات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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