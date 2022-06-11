3 حالات تستدعي إزاحة شبكات الكهرباء.. وهذه اشتراطات نقل العداد

نبهت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستفيدين بالحالات التي تستدعي إزاحة شبكات الكهرباء.
وذكر الهيئة أن الحالات التي تستدعي إزاحة شبكات الكهرباء تتمثل في تلك الحالات المرتبطة بدواعي السلامة، أو التعارض مع الملكية الخاصة، أو الإنشاء المشروط بالإزاحة.
من جهتها، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء لعملائها اشتراطات نقل عداد الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب أن يكون هناك إمكانية للنقل فنياً، وأن يكون نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.
كما أكدت على العملاء ضرورة تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت، وتجهيز الكابلات في الموقع الجديد، مشيرة إلى إمكانية التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقعها الإلكتروني.
يذكر أن الشركة نبهت، في وقت سابق، أنه يمكن للمستفيد نقل عداد الكهرباء من مكان لآخر داخل العقار، في حينلا يسمح بنقله من عقار إلى عقار آخر. وفق “أخبار 24”.