اختيار أبها مقرًا للاتحاد السعودي للطيران الشراعي

أعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي “شاهين” اختيار مدينة أبها بمنطقة عسير لتصبح المقر الرسمي للاتحاد، إذ تمثل جبال عسير أول وجهة للطيران الشراعي، وتتميز بمرتفعاتها الشاهقة التي تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يصل لـ3015 مترا عن سطح البحر.
وأوضح الاتحاد أنه هو المظلة الرسمية التي تُعنى بتنظيم ممارسة الطيران الشراعي دون محرك في المملكة، ويهدف إلى توفير بيئة مناسبة وجاذبة للهواة والمحترفين في رياضة الطيران الشراعي وتأهيل جيل جديد من المواهب السعودية للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حسام الدين صالح المدني، أن اختيار منطقة عسير جاء لكونها المكان الأمثل والأفضل لبناء البيئة الممكنة والجاذبة لرياضة الطيران الشراعي.