“التراث”: العثور على نقش تاريخي يوَثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

أعلنت هيئة التراث، العثور على نقش تاريخي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان.
وأوضحت أنه تم العثور على النقش من قبل عدد من المهتمين؛ وذلك ضمن حدود موقع قصر عليا الأثري بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن النقش يوثَق حدث تولي أمير المؤمنين عثمان بن عفان خلافة المسلمين.
وأجرت الهيئة فحصاً وتوثيقاً للنقش، يكشف عن غموض السطر الأول، والذي أسفر عن اسم الذي كتب ودوَّن النص (زهير).
ويعد النقش ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية، بعد نقشي: سلمة في ينبع النخل 23 هـ، ونقش زهير في العلا 24 هـ.
وفق “أخبار 24”.