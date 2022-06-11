بالفيديو.. متحدث “أمانة جدة” يوضح موعد انتهاء أعمال إزالة العشوائيات

استعرض المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أبرز مستجدات عملية إزالة الأحياء العشوائية في المدينة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه تمت إزالة 20 حياً عشوائياً حتى الآن في جدة، مؤكداً استمرار أعمال الإزالة لجميع الأحياء العشوائية في جدة بوتيرة سريعة.
وأضاف أن أعمال الإزالة سوف تستمر حتى نهاية هذا العام حسب الخطة التنفيذية لعمليات إزالة العشوائيات، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً رفع الأنقاض من الأحياء التي تمت إزالتها؛ وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع للإزالة ورفع الأنقاض. وفق “أخبار 24”.
وبشأن مخلفات الإزالة، أكد البقمي أن جميع المخلفات الناتجة عن عمليات الإزالة يتم إعادة تدويرها، سواءً كانت حديداً أو غيرها، كما أنه يتم طحن المواد التي لا يمكن الاستفادة منها، ثم إلقاؤها في مردم أمانة جدة.
فيديو | متحدث أمانة #جدة محمد البقمي لـ #نشرة_النهار:
سيتم الانتهاء من أعمال إزالة الأحياء العشوائية في جدة نهاية هذا العام #الإخبارية pic.twitter.com/0o6V4yffCZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022
فيديو | متحدث أمانة #جدة محمد البقمي لـ #نشرة_النهار:
تم إزالة 20 حي عشوائي حتى الآن.. والأعمال ستستمر حتى إزالة جميع الأحياء العشوائية #الإخبارية pic.twitter.com/2zd0RazzNl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022
فيديو | متحدث أمانة #جدة محمد البقمي لـ #نشرة_النهار:
جميع مخلفات البناء سواءً الحديد أو غيرها من المخلفات يتم إعادة تدويرها #الإخبارية pic.twitter.com/GD6GG7H4nj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022