خلال الأسبوع الحالي.. “الشوري” يناقش مشروع نظام الشركات ويصوت على تقرير صندوق النفقة العام

يواصل مجلس الشورى أعمال عقد جلساته العادية بعد غد ( الإثنين) بمناقشة عددا من الموضوعات والتقارير منها تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، ومشروع نظام الشركات، وتقرير آخر بشأن تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتوصياتها المقدمة، في حين يناقش المجلس في جلسة (الثلاثاء) المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية، كما تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقاريرها بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للترفيه، ودارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1442 / 1443هـ، لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس. وفق “أخبار 24”.
ويستهل المجلس في جلسته (الأربعاء) المقبل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443هـ، فيما تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وتتضمن جداول أعمال جلسات المجلس الأسبوع المقبل عددًا من مذكرات التعاون والتفاهم والاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.