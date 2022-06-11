بالفيديو.. “أمانة الرياض” تزيل 70 مركبة مهملة يومياً من شوارع العاصمة بعد إشعار ملاكها

أكدت أمانة منطقة الرياض اليوم (السبت)، أنها رصدت عشرات المركبات المهملة والتالفة في شوارع العاصمة، وذلك ضمن عملية تحسين المشهد الحضري.
وأشارت إلى أنها تقوم برفع 70 مركبة يومياً وذلك من خلال تحديد مواقعها ووضع ملصق إشعار للملاك، مبينةً أن فرقها الميدانية تبدأ برفع تلك المركبات وتقوم بحجزها بعد مرور 7 أيام من تاريخ لصق الإشعار. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنها مستمرة في رصد المركبات المهملة؛ من أجل المحافظة على جمال العاصمة، مثمنةً في الوقت نفسه تعاون السكان.
يوميًا نرفع 70 مركبة تحسينًا لمشهد مدينتنا الحضري..
مستمرون في تتبع ورصد المركبات المهملة ومن ثم إزالتها بعد إمهال الملاك 7 أيام.. ونثمن تعاون السكان معنا للمحافظة على جمال الرياض.. pic.twitter.com/LPD5uKk5VQ
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 11, 2022