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جديد المناطق > بالفيديو.. “أمانة الرياض” تزيل 70 مركبة مهملة يومياً من شوارع العاصمة بعد إشعار ملاكها
12/06/2022   12:03 ص

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تزيل 70 مركبة مهملة يومياً من شوارع العاصمة بعد إشعار ملاكها

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أكدت أمانة منطقة الرياض اليوم (السبت)، أنها رصدت عشرات المركبات المهملة والتالفة في شوارع العاصمة، وذلك ضمن عملية تحسين المشهد الحضري.

وأشارت إلى أنها تقوم برفع 70 مركبة يومياً وذلك من خلال تحديد مواقعها ووضع ملصق إشعار للملاك، مبينةً أن فرقها الميدانية تبدأ برفع تلك المركبات وتقوم بحجزها بعد مرور 7 أيام من تاريخ لصق الإشعار. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنها مستمرة في رصد المركبات المهملة؛ من أجل المحافظة على جمال العاصمة، مثمنةً في الوقت نفسه تعاون السكان.

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تزيل 70 مركبة مهملة يومياً من شوارع العاصمة بعد إشعار ملاكها

جديد المناطق
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