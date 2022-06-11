“الموارد البشرية” تصدر عدداً من الأحكام والعقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية

أصدرت لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من الأحكام والعقوبات النظامية بحق مخالفي لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وأوضحت أن العقوبات الصادرة شملت من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، مؤكدةً للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعامل، أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة.
ونوهت إلى أن النظام يمنع تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، مبينةً أن من يقوم بعكس ذلك يُعد مخالفاً لأحكام نظام العمل ويُعرض نفسه للعقوبات النظامية. وفق “أخبار 24”.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).