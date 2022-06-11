“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ11

علنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر عبر قنوات “عين”، أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت الوزارة أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7:30 صباحاً، ويعاد على مدار اليوم.
وأشارت إلى أن الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتربية الخاصة سيكون عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءاً من الساعة 7.30 صباحاً ويعاد طوال اليوم.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/s8G1Mfo0zT
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/OO9u2w1TS3
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/mbujQcyIXr
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/DWhjNPwsym
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/NKc27OrcSY
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/gH4uJRhO5W
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wZWMFyIa4D
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية، البرنامج الاختياري (عام-تحفيظ) من الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/dy2Z3cIvyr
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/SgU2D4pfG4
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/yDrVGXgPYJ
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الـ11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/CKNLHeb7mO
— قناة عين (@iEN_tv) June 11, 2022
وفق “أخبار 24”.