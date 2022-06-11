وزير “الموارد البشرية”: سوق العمل بالمملكة يشهد تحولاً كبيراً يتواكب مع رؤية 2030

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن سوق العمل في المملكة يشهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية، يتواكب مع رؤية 2030.
وأشار، خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إلى التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين، وتعمل حالياً على عدة مبادرات متعلقة بالمهارات والتوظيف، مؤكداً أن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات، وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
بدوره أعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره للراجحي على قبول الدعوة، ومشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، داعياً إلى التنسيق المباشر مع المعنيين بالوزارة لدراسة مجالات التعاون المتاحة وتفعيلها.