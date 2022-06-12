طقس اليوم.. استمرار الرياح السطحية على المدينة والشرقية وسحب ممطرة بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، لافتاً إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.