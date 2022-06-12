“الموارد البشرية” توضح سبب تأخر الرد على الاعتراضات المُقدمة من المُستفيدين

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسارات بشأن سبب تأخرها في الرد على اعتراضات المُستفيدين والبت فيها.
وأوضحت الوزارة، أن دراسة عدد من الاعتراضات تتطلب مزيداً من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى، مشيرةً إلى أنه يُجرى العمل على الربط الإلكتروني مع هذه الجهات حالياً من أجل تقليص هذه المدة.
وأتاحت الوزارة عدداً من خدمات الاعتراض بينها خدمة اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك خدمة “اعتراضات الأفراد” لمستفيدي الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وكذلك خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل. وفق “أخبار 24”.