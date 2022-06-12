“موسم جدة” يصدر بياناً توضيحياً بعد رصد شركات ومؤسسات تستخدم علامته التجارية

أصدر موسم جدة، اليوم (السبت)، بياناً لحفظ حقوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين باستخدام العلامة التجارية للموسم.
وأوضح أنه تم رصد استخدام بعض الشركات والمؤسسات العلامة التجارية للموسم، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية؛ وذلك من خلال طرح إعلانات وحملات تسويقية، وغيرها دون الحصول على موافقة خطية من إدارة الموسم؛ مما يعد مخالفة للأنظمة تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين.
وأهاب موسم جدة بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد، بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو شعار، أو رسوم، أو غيرها من العلامات العائدة لموسم جدة، إلا بموافقة خطية تحدد شروط الاستخدام، وتحفظ حقوق الجميع. وفق “أخبار 24”.