انتهاء فترة التسجيل لحجاج الداخل.. واختيار المرشحين بالقرعة الإلكترونية

انتهت فترة التسجيل الخاصة بحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1443 هـ، وفقاً للمواعيد التي حددتها وزارة الحج والعمرة سابقاً من خلال إتاحة التسجيل لمدة 9 أيام بدأت من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو الجاري.
وسيُجرى اختيار المُرشحين بالقرعة الإلكترونية بشرط استيفاء جميع الشروط، على أن يتم إرسال رسائل نصية لمن تم اختيارهم لاستكمال إجراءات الحج.
وتعمل الوزارة على التحقق من بيانات المُسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونياً، على أن تبدأ خدمة الدفع والاسترجاع بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين. وفق “أخبار 24”.