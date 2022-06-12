واصلت فرقة “كركلا” لفنون المسرح، تقديم المسرحية الاستعراضية الغنائية “جميل بثينة” والتي بدأت يوم (الجمعة) وتستمر حتى (الثلاثاء) المقبل، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.
وتحاكي المسرحية الاستعراضية التي تنظمها وزارة الثقافة وتشهد حضوراً كبيراً، واحدة من أشهر القصص الشاعرية على مر العصور، حيث تُقدّم للحضور لوحةً استعراضية متناغمة الألحان.
وتدور أحداث المسرحية حول قصة حب ولدت بين جميل وبثينة في وادي القُرى بالعلا، وكيف انتشرت قصتهما بين الناس في مختلف العصور، حيث يشارك في إنجاز هذا العمل الفني أكثر من 300 من المعدّين والكُتّاب والشعراء.
وتهدف مسرحية “جميل بثينة” إلى تقديم أفضل التجارب الفنية للجمهور المحلي، وخلق فرص لمشاركة المواهب السعودية مع نظرائها في العالم، بالإضافة إلى تحفيز المجال المسرحي في المملكة.
يشار إلى أن فرقة “كركلا” أسسها المايسترو اللبناني عبد الحليم كركلا في عام 1968، فيما خصصت وزارة الثقافة التذاكر بفئات متنوعة بحيث تتناسب مع الجميع، كما مكنت الأشخاص ذوي الإعاقة من حضور الفعالية مع مرافق واحد مجاناً.
وفق “أخبار 24”.