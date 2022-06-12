عرضت منصة “أبشر” اليوم (الأحد)، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.
وأوضحت المنصة أن أعلى مبلغ مزايدة سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الفضية “ل ب هـ” بـ20 ألف ريال، تليها اللوحة الفضية “ر أ س” بـ 16 ألف ريال.
يشار إلى أن المزاد يستمر حتى يوم (الأربعاء) المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، حيث سيُتاح للراغبين دخول المزاد عبر “أبشر” لشراء اللوحات المميزة.
ويمكن الدخول للمزاد عبر اختيار خدمات من تبويب “خدماتي” على منصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، وأخيراً اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.
وفق “أخبار 24”.